В Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Крепкая семья» прошло онлайн-тестирование для родителей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Участие в нем приняли депутаты-единороссы городского Совета, волонтеры, родители. Каждому из них тема воспитания младенцев близка не понаслышке, и тем не менее некоторые вопросы диктанта вызывали трудности и споры.

«Сложность в том, что на прохождение заданий дается ограниченное время — 30 минут. Диктант представляет собой тест из 20 вопросов, к каждому из которых предусмотрены варианты ответа, но верный только один. Отмечу, что мы успешно справились и показали хорошие баллы», — отметила депутат городского Совета от фракции «Единая Россия», муниципальный координатор партпроекта «Крепкая семья» Нэлля Гагарина.

Успешно пройденным считается тест, где участник ответил правильно минимум на 18 вопросов. Тем, кто справился с этой задачей, предоставляется сертификат о прохождении диктанта «Вопросы Родителям — 2», который отправляется на электронный адрес, указанный при регистрации.

Написать диктант может любой желающий старше 18 лет. Сделать это можно до 22 апреля. Список победителей будет опубликован на официальном сайте проекта: https://7ya.er.ru/dictation.

Добавим, что целью диктанта «Вопросы родителям-2» является развитие психолого-педагогических компетенций родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.