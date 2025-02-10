Дзержинским учителям вручили грамоты в стенах Николо-Угрешского монастыря

Награждение грамотами Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви учителей городских общеобразовательных учреждений — преподавателей предметов «Основы православной культуры» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» прошло в стенах Николо-Угрешского монастыря. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дзержинского городского округа.

В день памяти вселенского учителя Григория Богослова, в храме святого благоверного князя Димитрия Донского — насельник Николо-Угрешского монастыря, заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн (Рубин) вручил педагогам грамоты «За усердные многолетние труды в деле церковно-общественного соработничества и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения». Наградами были отмечены Нина Павловна Патрина и Ирина Николаевна Приходько (МБОУ «Гимназия № 5»), Галина Ивановна Кузнецова, Тамара Павловна Михайловская и Елена Витальевна Склярова (МБОУ «Лицей № 3»), Елена Вячеславовна Морозова и Юрий Леонидович Суворов (МБОУ «Гимназия № 4»), а также Наталия Викторовна Кнауэр («Лицей № 6 „Парус“).

В поздравительном слове игумен Иоанн отметил, что Русская Церковь на сегодняшний день считает образование самым важным направлением просветительской деятельности, уделяет большое внимание совместной с государственными структурами работе в данном направлении. Отдел катехизации и духовного образования участвует в разработке методического обеспечения предметов духовно-нравственного направления и дает высокую оценку новому учебнику «Основы православной культуры». На сегодняшний момент он является наиболее методически проработанным модулем курса «Основы религиозных культур и светской этики». Представленные методические материалы к каждому уроку адаптированы к возрасту учащихся. В теплой атмосфере за чашкой чая состоялось обсуждение методики преподавания предметов духовно-нравственного направления, а также возможностей повышения квалификации педагогов и обмена опытом.

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