Дзержинские участники «Активного долголетия» побывали на экскурсии в Звенигороде

Жители Дзержинского пенсионного возраста продолжают путешествовать по историческим и уникальным местам Подмосковья, в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

20 августа группа дзержинских долголетов побывала в Звенигороде, где совершили обзорную экскурсию и побывали в Звенигородском манеже на выставке «Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX в. из собрания Русского музея».

Здесь они насладились пейзажами Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей, которые объединены по сюжетам в разделы — «Облака и тучи», «Радуга», «Светлый день», «Рассветы и закаты», «Лунная ночь» и «Стихия воды».

После обеда дзержинские путешественники полюбовались обитателями сафари-парка «Изумрудный лес». Этот не контактный зоопарк под открытым небом - удивительное место, на территории которого можно наблюдать за енотами, страусами, верблюдами, северными оленями, ламами, волками, лисами и другими животными в условиях. Животные обитают в просторных вольерах, условия в которых максимально приближены к естественным и расположены на территории заповедной зоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.