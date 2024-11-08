Дзержинские подростки участвуют в проекте «Билет в будущее»

Ученики с седьмого по девятый классы МБОУ «Гимназия № 4» городского округа Дзержинский приняли участие в профориентационном занятии, на котором знакомились с востребованной в настоящее время профессией «Программист», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках проекта «Билет в будущее», на этой неделе ребята (12+) посетили Дзержинский филиал техникума имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта Ю. А. Гагарина. Подросткам рассказали, что программист — это специалист в сфере информационных технологий, который занимается выработкой алгоритмов и созданием программного обеспечения.

Его работа заключается в написании кода на различных языках программирования для решения разнообразных задач. Ребята увлеченно вникали в процесс разработки программы обработки различных документов на языке Python. Выполняя задание, ребята узнали, что работа программиста очень непростая. Необходима особая и постоянная концентрация внимания. Стоит ошибиться и что-то пропустить, и программа не будет работать, придется ее отлаживать и исправлять.

Возможно, в будущем кто-то из ребят захочет стать профессиональным программистом и связать свою профессиональную деятельность именно с этой сферой.

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