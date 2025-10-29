Дым от сжигания листвы в Ставрополе оказался опаснее сигаретного

Дым от сжигания опавших листьев осенью в Ставрополе опаснее сигаретного в 300–350 раз, сообщает «Победа 26» .

Заведующая кафедрой гигиены Ставропольского государственного медицинского университета Ирина Гатило рассказала, что осенью жители города часто сжигают опавшие листья, не подозревая об опасности для здоровья. По ее словам, дым от сжигания листвы содержит вредные вещества и канцерогены, которые в 300–350 раз опаснее, чем сигаретный дым.

Эксперт пояснила, что в течение лета листья накапливают тяжелые металлы и другие вредные соединения. При сжигании выделяются бензапирен и диоксины, загрязняющие воздух, почву и воду. Эти вещества могут негативно влиять на иммунную, нервную и эндокринную системы, а также повышать риск развития онкологических заболеваний.

Гатило добавила, что в дыме присутствуют ирританты — вещества, вызывающие раздражение слизистых оболочек и кожи. Они способны спровоцировать приступы астмы и ухудшить состояние людей с хроническими заболеваниями легких.

Если в костер попадает пластик, в воздух выделяются еще более опасные соединения, такие как тетрахлордибензопарадиоксин и карбонихлорид, которые могут вызвать удушье.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.