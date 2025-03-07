Дыхательные практики и заземление: психолог дала советы по борьбе с тревожностью

Психолог Дарья Яушева заявила, что в борьбе с тревожностью помогут дыхательные практики, аутотренинг и заземление, сообщает NEWS.ru .

«Можно задать себе вопросы: „Что самое страшное может случиться? Как я справлялся с этим раньше? Какова вероятность, что самое страшное произойдет?“. Это помогает снизить катастрофизацию. Когнитивное расцепление выявляет тревожные мысли, помогает сформулировать их», — сказала специалист.

Чаще всего предлагают технику «четыре-семь-восемь»: человек делает вдох на четыре секунды, задерживает на семь и выдыхает на восемь. Она поможет активизировать нервную систему, добавила психолог.

По ее словам, тревога может иметь разные причины: например, ощущение небезопасности из-за негативного детского опыта или психотравмы. Лучше всего обратиться к специалисту, психолог предложит специальную схему работы.

Кроме того, сейчас есть много хороших книг на эту тему — работы Роберта Лихи, Дэвида Бернса, Расса Хэрриса, Аарона Бека и других авторов, заключила Якушева.