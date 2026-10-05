Двум учителям из Коломны вручили благодарности Минобразования Подмосковья

Педагоги из Коломны Елена Дорохова и Татьяна Воробьева получили благодарности министерства образования Московской области за обучение и воспитание подрастающего поколения. Награждение прошло в доме правительства региона в преддверии Дня учителя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии Дня учителя в доме правительства Московской области наградили лучших педагогов региона. Благодарности областного министерства образования вручили учителю физики гимназии №2 «Квантор» Елене Дороховой и учителю истории и обществознания лицея №4 Татьяне Воробьевой из Коломны.

Елена Владимировна Дорохова посвятила профессии 50 лет. Заслуженный учитель Российской Федерации преподает физику в классах физико-математического профиля. В 2024 и 2025 годах четверо ее выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. За последние пять лет она подготовила десятки победителей и призеров муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиад, включая состязания МФТИ и МГТУ им. Баумана.

Татьяна Михайловна Воробьева работает в школе более 40 лет, имеет высшую квалификационную категорию и звание Почетного работника общего образования. Она готовит призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и победителей конкурсов школьных музеев. В 2025 году ее воспитанники заняли третье место во Всероссийской Кутафьинской олимпиаде, а в 2026 году стали призерами фестиваля «Без срока давности».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.