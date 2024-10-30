Двухлетие создания Комитета семей воинов Отечества отметят в Подмосковье

сегодня в 12:06

Мероприятие «Душой и сердцем с Комитетом», посвященное двухлетию создания Комитета семей воинов Отечества, пройдет в Подмосковье 23 ноября, сообщает пресс-служба Комитета.

На данном мероприятии будут присутствовать представители администрации Орехово-Зуевского г. о., руководители муниципальных штабов КСВО, участники СВО и их семьи.

Мероприятие состоится 23 ноября в 12:00 по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, улица Набережная, д. 9А, Муниципальное учреждение центр культуры и досуга «Мечта».

Задать вопросы можно руководителю Комитета семей воинов Отечества Московской области Марине Мигуновой по телефону: 8 (925) 222-23-73.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.