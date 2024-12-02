Двухэтажное здание детсада в Серпухове хотят привести в порядок в 2025 году

В городском округе Серпухов запланировано проведение работ, связанных с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, капитальным ремонтом здания детского сада в деревне Васильевское с поставкой оборудования. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Здание МБОУ «Пролетарская СОШ» находится по адресу: Московская область, г. о. Серпухов, д. Васильевское. Предстоит отремонтировать двухэтажное здание детского сада 1970 года постройки, общая площадь которого — 1 015,2 кв. м.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году. Они осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.