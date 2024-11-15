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Двух волонтеров из Подольска наградили за помощь участникам СВО

Жителей Подольска наградили медалями Минобороны России «За помощь и милосердие» за сбор и отправку гумпомощи на протяжении двух лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Анна Пермякова и Михаил Федосов, активно помогающие российским военнослужащим в зоне проведения специальной операции, на протяжении двух лет отправляют медикаменты и нужные вещи на передовую, организовывая адресные сборы и доставки.

Начальник Службы специального контроля Минобороны Виктор Коршак вручил медали волонтерам. Он отметил их высокий патриотизм, искреннюю доброту и отзывчивость.

«Благодарю наших активных жителей за неравнодушие и вклад в нашу общую победу. Ваши усилия и поддержка имеют огромное значение для бойцов на передовой!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Церемония с участием военных и волонтеров прошла в музейной экспозиции «Гаранты ядерного щита России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.