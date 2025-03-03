Двух украинских пилотов приговорили к 22 и 26 годам по делу о терроризме

Российский суд вынес приговор в отношении украинских пилотов-диверсантов Дмитрия Шиманского и Александра Морозова, которые на гражданских самолетах попытались атаковать Брянскую область в марте 2023 года, сообщает Mash .

Мужчинам было предъявлено обвинение по нескольким статьям, в том числе их обвинили в подготовке терактов и участии в террористическом сообществе. Фигурантов признали виновными.

Морозова приговорили к 22 годам лишения свободы. Первые четыре года он должен будет провести в тюрьме, остальные — в колонии строго режима. Также мужчине назначили штраф в размере 600 тыс. рублей.

Шиманский получил 26 лет, пять из которых он проведет в тюрьме, а еще 21 год — в колонии. Также ему назначили штраф 1,9 млн рублей.

В ходе допросов мужчины рассказали, что были завербованы СБУ. Они пересекли госграницу на легкомоторных самолетах и планировали сбросить бомбу на склад горюче-смазочных материалов в Брянской области в марте 2023 года. За выполнение этого задания им пообещали по 50 тыс. гривен.

В результате два борта, планировавших атаковать Брянскую область, засекли. Один из самолетов приземлился из-за сломавшегося винта, другой сел в Тульской области. Обоих пилотов задержали.