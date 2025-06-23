Двух подмосковных победителей исторической акции «Диктант Победы» наградили в Москве

Победителей международной акции «Диктант Победы» наградили в Музее Победы в Москве. Среди них — школьники, студенты, учителя, предприниматели, представители Росгвардии и МЧС. Они смогут принять участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая 2026 года в качестве гостей, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Всего количество участников «Диктанта Победы» превысило 2,5 миллиона человек. В Московской области в «Диктанте Победы» приняли участие 69 тысяч жителей региона. Среди них две победительницы — завотделом развития, продвижения и туризма в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» Валерия Дзюба и ученица гимназии № 17 города Мытищи Евгения Зиновьева.

«В этом году в нашем регионе приняло участие 69 тысяч жителей Подмосковья на 1372 очных площадках. Это прекрасный результат! Отдельно отмечу, что Московской области было подготовлено 9 уникальных площадок. Среди них: музей „Бородино“, аэропорт „Шереметьево“, Перемиловскаявысота, Государственный Военно-Технический Музей, музей „Зоя“, Военно-исторический комплекс „Партизанская деревня“, Российский университет кооперации, центр „Авангард“ в парке „Патриот“, Главное управление Росгвардии по Московской области. Отрадно видеть, что акция с каждым годом объединяет все больше людей, кому неравнодушна история нашей страны. Ведь не знать историю, значит совершать ошибки, которые уже были, а следовательно без памяти о прошлом у нас невозможно будущее!» — рассказал региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

Парламентарий добавил, в этом году диктант включал в себя 25 вопросов по истории Второй мировой войны и проводился в формате тестирования. В этом году в диктант был включен блок вопросов на знание специальной военной операции.

«Мне сложно передать весь спектр эмоций, которые я испытала узнав, что стала одним из федеральных победителей „Диктанта победы“. Особенно приятно, что это стало возможным благодаря моей любимой работе. Так замечательно, что могу получать удовольствие от своего дела и расти профессионально. Я безумно рада быть частью огромного системы, направленной на сохранение истории. Спасибо за такую возможность», — поделилась своими эмоциями победительница «Диктанта Победы» Валерия Дзюба.

Победителям вручили дипломы, сертификат на сумму 50 тысяч рублей.

Будущим абитуриентам (в этом году среди победителей их четверо) диплом финалиста поможет поступить в вуз, поскольку дает дополнительные баллы на экзаменах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.