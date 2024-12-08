Дворы Шаховской ждет масштабное благоустройство в 2025 году

В 2025 году в округе Шаховская стартует масштабная программа комплексного благоустройства дворовых территорий, направленная на улучшение качества жизни жителей и создание комфортной городской среды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В план работ вошли микрорайоны Ивашково, Мирный, 1А, улица Шамонина, 24 и поселок Середа. В каждом из этих микрорайонов будут проведены обширные работы по благоустройству, включающие в себя несколько важных направлений.

В первую очередь планируется обустройство современных пешеходных дорожек, удобных и безопасных для прогулок и проезда детских колясок. Параллельно будет организована удобная парковочная инфраструктура, что поможет решить проблему с нехваткой мест для автомобилей. Для этого проведут работы по асфальтированию и разметке парковочных зон.

Кроме того, в дворах будут установлены новые скамейки и урны, что создаст дополнительный комфорт для отдыха жителей. Особое внимание будет уделено озеленению. Высадка деревьев и кустарников не только украсит дворы, но и повысит их экологическую ценность, создавая более приятную и здоровую среду проживания.

Отдельно стоит отметить микрорайон Ивашково. Благодаря активному участию жителей в голосованиях на платформе «Добродел» он стало победителем и получит обустройство нового сквера. Этот сквер станет еще одним местом для приятного проведения времени и отдыха на свежем воздухе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.