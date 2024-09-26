Дворы Реутова оборудуют уличными фонарями по просьбе жителей

В Реутове продолжается комплексное благоустройство территорий. Жители домов на улице Октября обратились в администрацию по вопросу установки дополнительного освещения на территории прилегающей к дому № 8. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встречу с активистами выехали заместитель главы городского округа Лилия Богданова и сотрудники отдела благоустройства администрации. Цель — определить наиболее подходящие места для установки уличных фонарей.

«Новые источники освещения во дворе особенно важны, так как там проложены „народные тропы“ к школе и детскому саду, а безопасность на таких маршрутах — это самое основное. Наша цель — войти в региональную программу „Светлый город“ на 2025 год, в рамках которой будут установлены новые фонари. По этому адресу планируется установить от 6 до 10 опор, и нам необходимо точно рассчитать расположение так, чтобы фонари и деревья не мешали друг другу», — рассказала Богданова.

В ходе выезда представители городской администрации также осмотрели сквер, расположенный напротив вышеуказанного дома. Этот сквер был благоустроен недавно: в нем установили качели и скамейки, фонари, а также высадили деревья и кустарники. В скором времени здесь разместят камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

Уличные фонари, устанавливаемые в Реутове, имеют антивандальную конструкцию и оснащены светодиодными лампами. Благодаря этому удается не только сделать город светлее, но и экономить средства муниципального бюджета.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.