Дворы и тропинки Раменского округа преобразятся в 2025 году

Раменский муниципальный округ продолжает создавать комфортную городскую среду для жителей. В 2025 году в рамках программы благоустройства запланированы масштабные работы по обновлению дворовых территорий, пешеходных зон, детских площадок и модернизации Раменского городского парка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Согласно информации, озвученной заместителем главы Раменского округа Залимханом Гаджиевым на оперативном совещании администрации, в 2025 году в рамках программы благоустройства запланированы следующие работы: обновление асфальтового покрытия и создание зон отдыха на 13 дворовых территориях, приведение в порядок 11 «народных троп» в округе, включая ключевые маршруты к социальным объектам, модернизация Раменского городского парка (новые аллеи, зоны отдыха и современная инфраструктура), улучшение и строительство новых детских игровых площадок, комплексное благоустройство дворовых территорий, включая наружное освещение, установку лавочек, площадок для сбора мусора и урн.

Все проекты разработаны с учетом мнения жителей, собранного в ходе пятимесячных консультаций. Ход работ можно отслеживать через цифровую систему СКПДИ с геолокацией фотоотчетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.