Дворы Домодедова преображаются участвуют в конкурсе «Мой двор — моя гордость»
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
В городском округе Домодедово жители продолжают создавать настоящие цветущие оазисы под окнами своих домов, участвуя в ежегодном конкурсе «Мой двор — моя гордость», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ольга Никандрова, одна из участниц конкурса, более восьми лет занимается благоустройством своего двора.
«Очень приятно, что многие жители соседних домов переняли нашу инициативу этой красоты. Теперь красоту наводят у своих домов, у своих подъездов. Это очень приятно», — поделилась Ольга. Она отметила, что соседи даже соревнуются между собой, меняясь цветами и ухаживая за растениями.
В конкурсных дворах можно увидеть множество цветов: розы, флоксы, петуньи, георгины, и даже редкие растения, такие как рододендрон, который в этом году зацвел особенно ярко.
На улице Гагарина, 50, Наталья Окорокова и ее подруги создали цветущий рай, который стал источником положительных эмоций для жителей. «Очень, конечно, приятно, когда вечером люди идут с работы, уставшие. Подходят к своему подъезду, видят цветочки, и настроение у них сразу улучшается», — рассказала Наталья.
Лариса Довгаль, жительница дома по улице Овражной, ½, уже 14 лет занимается благоустройством своего двора. «Очень приятно, когда человек улыбается, идет и улыбается, оглядываясь на твое „произведение“, — заявила она, отметив, что только дружными усилиями соседей можно создать прекрасный двор.
Конкурс „Мой двор — моя гордость“ позволил объединить усилия жителей и все они с радостью ухаживают за своими дворами. Валентина Ртищева, также участница конкурса, подчеркнула: „Ухаживаем всем двором, всем домом. Очень приятно получать призы, которые мы используем для покупки новых цветов“.
Победителей конкурса наградили в Общественной палате округа, вручив сертификаты на покупку садового инвентаря. Это хороший стимул для продолжения работы по благоустройству и созданию великолепных зеленых уголков в Домодедово.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.
«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.