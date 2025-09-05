Ольга Никандрова, одна из участниц конкурса, более восьми лет занимается благоустройством своего двора.



«Очень приятно, что многие жители соседних домов переняли нашу инициативу этой красоты. Теперь красоту наводят у своих домов, у своих подъездов. Это очень приятно», — поделилась Ольга. Она отметила, что соседи даже соревнуются между собой, меняясь цветами и ухаживая за растениями.



В конкурсных дворах можно увидеть множество цветов: розы, флоксы, петуньи, георгины, и даже редкие растения, такие как рододендрон, который в этом году зацвел особенно ярко.



На улице Гагарина, 50, Наталья Окорокова и ее подруги создали цветущий рай, который стал источником положительных эмоций для жителей. «Очень, конечно, приятно, когда вечером люди идут с работы, уставшие. Подходят к своему подъезду, видят цветочки, и настроение у них сразу улучшается», — рассказала Наталья.



Лариса Довгаль, жительница дома по улице Овражной, ½, уже 14 лет занимается благоустройством своего двора. «Очень приятно, когда человек улыбается, идет и улыбается, оглядываясь на твое „произведение“, — заявила она, отметив, что только дружными усилиями соседей можно создать прекрасный двор.



Конкурс „Мой двор — моя гордость“ позволил объединить усилия жителей и все они с радостью ухаживают за своими дворами. Валентина Ртищева, также участница конкурса, подчеркнула: „Ухаживаем всем двором, всем домом. Очень приятно получать призы, которые мы используем для покупки новых цветов“.



Победителей конкурса наградили в Общественной палате округа, вручив сертификаты на покупку садового инвентаря. Это хороший стимул для продолжения работы по благоустройству и созданию великолепных зеленых уголков в Домодедово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.