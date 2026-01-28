Дворники круглосуточно очищают дмитровскую железнодорожную станцию от снега

сегодня в 14:44

Бригады дворников на железнодорожной станции Дмитров в Подмосковье работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить бесперебойное движение поездов во время обильных снегопадов.

Зима создает серьезные трудности для работы железнодорожной станции Дмитров. Из-за сильных снегопадов и метелей сотрудники станции вынуждены очищать пути и прилегающие территории без перерывов.

Рабочий Фарджун Сайфутдинов рассказал, что за два года работы впервые столкнулся с таким количеством снега. Его смена началась в час ночи, и за это время он неоднократно очищал перроны, привокзальную площадь и стрелочные переводы.

Особое внимание уделяется стрелочным переводам, где нельзя допускать образования льда и снега. Рабочие тщательно очищают эти участки вручную, поскольку механизированная техника не всегда может туда добраться.

Для уборки снега используются средства малой механизации, а в труднодоступных местах применяется ручной труд. Главная задача сотрудников — круглосуточно поддерживать движение поездов без перебоев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.