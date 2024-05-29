Дворец культуры «Павлово-Покровский» закрывается на капитальный ремонт кровли

сегодня в 16:20

Дворец культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде с 1 июня уходит на капитальный ремонт кровли, передает пресс-служба администрации городского округа.

Здание будет закрыто для посещения.

Все клубные формирования продолжают свою деятельность на базе других учреждений нашего города по прежнему расписанию:

— Народный коллектив ансамбль народной песни «Крутояр» и коллектив спутник «Ярок», руководители Шилкова Э.А., Аккомпаниатор Шилков А.В. -размещены в парке «Дубрава» (пересечение улиц Каляева и Чапаева)

— Образцовый коллектив «Цирковая студия „Пилигрим“, руководитель Рожковская Н.Б. -размещен в МОУ Гимназия (ул.Южная, д. 14)/ ДК «Филимоновский» (ул. 1 Мая д. 66)

— Образцовый коллектив «Ансамбль эстрадного танца „Кредо“, руководитель Ирвачева И.В. -размещен в ДК «Большедворский» (пос. Большие Дворы, проезд Чкалова, д. 2)

— Образцовый коллектив «Хореографическая студия „Гармония“, руководители Лесникова Н.В., Баринова В.Ю. -размещен МОУ СОШ №9 (ул. Кузьмина, д.53)

- Театральный коллектив «Театр Юных Сорванцов», руководитель Соловьева В.И. -размещен в МУК "ЦБС"( ул. Выставкина д.1)

- Коллектив современного танца «Колибри», руководитель Чекалова Т.С. -размещен в ДС "Надежда" (ул. Кирова, 95)

— Коллектив чирлидинга «Dream team», руководитель Чекалова Т.С. -размещен в ДС "Надежда" (ул. Кирова, 95)

— Шоу группа «Джексон Стрит», руководитель Баранок Е.Ю. -размещен в ДК "Евсеевский" (д.Евсеево, д.30А)

— Спортивные танцы для взрослых, руководитель Зотова И.С. -размещен в Парке «Дубрава» (пересечение улиц Каляева и Чапаева)

— Коллектив барабанщиков «Мажоретки», руководитель Сарапкина Н.В. - размещен в МЦ «Авангард» (2-й Карповский пер., д. 2/2)

— Детский вокальный эстрадный ансамбль «Forte», руководитель Долбусина Ю.В. -размешен в Парке культуры и отдыха (ул. Кирова, д.85)

— Кружок обучения игре на фортепиано «Любительское музицирование», руководитель Байкалова Н.В. -размещен в МОУ СОШ №9 (ул. Кузьмина, д.53)

— Кружок «Бисероплетение», руководитель Зюкина О.В. -размещен в парке «Дубрава» (пересечение улиц Каляева и Чапаева)

— Творческая мастерская «Ладошки», руководитель Зюкина О.В. -размещен в парке «Дубрава» (пересечение улиц Каляева и Чапаева)

— Кружок ИЗО «Волшебные краски», руководитель Ситнова И.Н. -размещен в Южном отделе обслуживания МУК «ЦБС» (ул. Тимирязева, д. 2)

Студия «Рукоделочка», руководитель Шипова Н. С. — размещенв Историко-художественном музее (ул. Большая Покровская, д. 38)

Студия развития ребенка «Филиппок», руководитель Куприянова А.Д. -размещен в Южном отделе обслуживания МУК «ЦБС» (ул. Тимирязева, д. 2)

Кавер-группа «Music Band», руководитель Долбусина Ю.В -размещен в ДК им. А. С. Потапова (пер. Интернациональный д. 29/1).

Информация об открытии Дворца культуры «Павлово-Покровский» будет размещена дополнительно в социальных сетях Администрации Павлово-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.