Дворец культуры «Балашиха» отметил свое 70-летие. Торжественное мероприятие прошло 15 ноября. Его гостями стали глава округа Сергей Юров, заведующая отделом развития библиотечной деятельности и межмуниципального взаимодействия министерства культуры и туризма региона Юлия Зуева, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, а также ветераны и сотрудники учреждений культуры округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Дворец культуры меняется и идёт в ногу со временем. В 2021 году мы завершили капитальный ремонт здания, восстановили историческую часть и тем самым увеличили возможности и мощности объекта культуры. Я рад, что эта работа приносит свои плоды и дает старт в большое творческое будущее нашим детям. Сегодня в зале ДК собрался его выдающийся коллектив, ветераны и воспитанники. Рад был лично поздравить и поблагодарить за ту огромную работу, которую каждый совершает делает ежедневно», — прокомментировал Сергей Юров.

Лучших сотрудников отметили грамотами министерства культуры и туризма, главы округа и Совета депутатов.

Дворец культуры «Балашиха» был создан на базе Дворца культуры «Машиностроитель» ОАО «Криогенмаш», который успешно работал с 1954 года. ДК «Балашиха» стал первым культурно-досуговым учреждением в округе, в котором был проведен капитальный ремонт в рамках Национального проекта «Культура». Сегодня в учреждении 24 клубных формирования: два детских коллектива имеют почетное звание «образцовый», один коллектив — «народный», а также профессиональный коллектив — эстрадный оркестр «Звезды ретро». Во дворце работают 54 сотрудника, из которых трое имеют звание «заслуженный работник культуры РФ».

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