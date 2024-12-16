Двоих «наркоплантаторов» осудили в Подмосковье
Организаторы «наркоплантаций» из Подмосковья получили тюремный срок
Фото - © Adobe Stock
Организаторы плантаций с коноплей и лаборатории по производству наркотиков в Наро-Фоминском городском округе осуждены Мособлсудом, сообщает сайт MK.Ru.
По данным пресс-службы прокуратуры Московской области, на территории СНТ в Наро-Фоминском округе двое мужчин незаконно вырастили 40 кустов конопли для сбыта, а также оборудовали лабораторию по производству мефедрона.
У них было изъято более 2,3 килограмма наркотического средства, а также наркосодержащие растения, уточняется в сообщении.
По вынесенному приговору суда нарушители закона получили 16,5 и 17 лет лишения свободы.