Двое жителей Раменского округа получили звание «Почетный гражданин»

Награждение состоялось в рамках презентации XIII тома Книги славы и достижений Раменского округа, в котором собраны события 2023 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Знаки отличия получили директор МКУ ТУ «Гжель» Нина Ширенина и исполнительному секретарю Совета директоров Раменского городского округа Владимир Кирьяков.

За время работы в органах исполнительной власти Нина Александровна много сделала для развития и благоустройства сельского поселения Новохаритоновское. Она приняла большое личное участие в организации семинара Московского областного Совета ветеранов для всех председателей районных ветеранских организаций Московской области.

Владимир Николаевич — депутат Совета депутатов Раменского городского округа, председатель постоянной комиссии Совета депутатов Раменского городского округа по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. За многолетний добросовестный труд он получил заслуженный авторитет у жителей Раменского городского округа, общественную, политическую и хозяйственную деятельность, личные заслуги перед Раменским городским округом.

Награды им вручил почетный гражданин Раменского района, заместитель председателя окружного Совета депутатов Владимир Федорович Демин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.