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Двое уроженцев Ингушетии объявлены в розыск по делу о теракте в «Крокусе»

Двое уроженцев Назрани — Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев — объявлены в федеральный розыск по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС .

Как следует из судебных материалов, их подозревают в организации тайников с оружием, которое использовали исполнители нападения.

Генпрокуратура уже направила в суд 200 томов уголовного дела, где фигурируют 19 обвиняемых.

Следствие считает, что преступление могло быть совершено в интересах украинского руководства — этот вопрос остается предметом процессуального разбирательства.