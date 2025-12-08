Двое представителей Подмосковья вошли в число победителей трека «Наставничество»

Всего в направление «Наставничество» было подано 24 146 заявок. Трек направлен на развитие культуры наставничества в сфере образования и построен вокруг практической работы. Участники объединялись в пары «наставник + наставляемый», учились друг у друга и решали общие профессиональные задачи, создавая совместный проект. Победители получили сертификат участника проекта «Флагманы образования», возможность стать экспертом и выступать на мероприятиях разного уровня –регионального, федерального, международного.

Одной из особенностей трека стала система формирования пар: участников подбирал специальный цифровой бот. Это помогло соединить людей с близкими профессиональными интересами и целями. Каждая пара создавала собственную «дорожную карту» — определяла ценности взаимодействия, планировала работу и формировала доверие.

«Победители трека — это не просто успешные педагоги, а настоящие архитекторы будущего. Их работа — это инвестиция в долгосрочной перспективе: своими действиями, подходом и открытостью они формируют компетентных, зрелых, ответственных специалистов. Они воспитывают будущее поколение, передавая знания, систему ценностей, любовь к профессии и уверенность в своих силах. Именно они наглядно доказывают, что фундамент образования — это не только инновационные методики, а в первую очередь — люди. Люди, чья готовность делиться опытом и действовать с полной ответственностью создают ту самую среду, где раскрываются таланты», — считает генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Из Московской области победителями трека «Наставничество» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» стали:

студент четверного курса Губернского колледжа Александра Логачева — наставляемый;

преподаватель специальных дисциплин Губернского колледжа Татьяна Молчанова — наставник.

Александра Логачева — студентка 4 курса по специальности «Преподавание в начальных классах». Является президентомстуденческого самоуправления, победителем различных молодежных конкурсов. Регулярно участвует во всероссийских форумах. Своим главным наставническим опытом Александра считает работу со студентами младших курсов, видя в ней возможность передавать знания, вдохновлять и помогать в профессиональном становлении. Участие в треке «Наставничество» стало для нее шагом для систематизации опыта, изучения новых методик и развития сообщества педагогов-наставников.

«Участие в конкурсном треке „Наставничество“ проекта „Флагманы образования“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ позволило мне систематизировать свой опыт работы со студентами младших курсов и открыло новые границы этой роли. Мне особенно ценным показался акцент на практических инструментах, которые делают наставничество не просто общением, а структурированным процессом с измеримым результатом. Этот опыт дал мне уверенность в собственных силах как лидера и понимание того, как эффективно выстраивать коммуникацию и мотивировать команду, что я уже активно применяю в работе студенческого совета», — поделилась победитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Александра Логачева.

Татьяна Молчанова — преподаватель и наставник в Губернском колледже. Ее профессиональное кредо — слова Плутарха: «Ученик — это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь! А зажечь факел может лишь тот, кто сам горит!». Она активно использует современные технологии в подготовке студентов к конкурсам, под ее руководством учащиеся становятся призерами чемпионатов «Молодые профессионалы». Татьяна Павловна отмечена грамотами Министерства образования Московской области. По ее словам, участие в треке «Наставничество» стало для нее возможностью систематизировать опыт и освоить новые методики для развития сообщества педагогов-наставников.

«Участие в конкурсном треке «Наставничество» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» стало для меня важным этапом профессионального роста. Он помог мне систематизировать собственный опыт наставника и познакомил с новыми эффективными методиками работы со студентами. Полученные знания я уже применяю в повседневной работе — в кураторской деятельности и при подготовке студентов к конкурсам профессионального мастерства, что делает этот процесс более структурированным и результативным», — рассказала победитель проекта «Флагманы образования»Президентской платформы «Россия — страна возможностей»Татьяна Молчанова.

В течение трека участники выполняли творческие и практические задания: анализировали примеры наставничества в искусстве, решали педагогические кейсы и готовили совместныепроекты. На итоговом очном мероприятии победителипродолжили эту работу — создали инициативы, которые могут быть внедрены в школах, колледжах и вузах. Были представлены проекты по трем направлениям — вовлечение студентов педагогических специальностей в работу в сфере образования, поддержка начинающих педагогов и профилактическая работа с несовершеннолетними.

«Для нас важно не только назвать победителей, но и увидеть, как работают пары. В этом треке по-настоящему ощутимо, что наставничество — это про людей, которые умеют слушать, объяснять, поддерживать. В финале собрались 200 человек, для которых это не формальность, а реальная совместная работа. Их инициативы могут стать основой для новых практик в системе образования», — отметил руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Артем Миронов.

Финальное мероприятие также включало просветительскую программу с участием экспертов в сфере образования, наставничества и просвещения. Для участников прошла беседа «Социальное наставничество в России: специфика и перспективы» от российского государственного деятеля, ветерана СВО, заместителя директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александры Родионовой, а также мастер-класс «Создание индивидуального плана развития» от руководителя Федерального методического центра по развитию института наставничества и главного методолога Центра знаний «Машук» Александра Низова.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.