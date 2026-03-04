Двое мужчин украли электричества на 300 млн для майнинг-фермы под Красноярском

Двух мужчин обвиняют в мошенничестве при создании майнинговой фермы в Красноярском крае. Они нанесли ущерб на сумму более 300 млн рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Было похищено имущество ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго». Уголовное дело расследуют против группы лиц по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Были обвинены 36-летний гендиректор компании, занимающейся пчеловодством и заочно его 38-летний сообщник. Он — индивидуальный предприниматель.

С июня по сентябрь 2024 года, по данным силовиков, фигуранты с другими подельниками делали вид, что занимаются пчеловодством на взятых в аренду участках земли. Они находились рядом с деревней Кузнецово Сосновоборского района. Фактически фигуранты создали майнинговую ферму.

В рамках нее были подключены 890 единиц оборудования. С сентября 2024 по май 2025 года подельники нелегально подключили к трансформаторной подстанции ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» технику, используемую для преобразования электричества. Договор на снабжение подписан не был.

Из-за действий группы были похищены 40 млн кВт электричества. Общая сумма ущерба составила минимум 300 млн рублей.

Директора компании задержали и отправили под стражу. Сообщника объявили в международный розыск, поскольку мужчина в сентябре 2025 года уехал из РФ.

