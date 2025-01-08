Движение «Здоровое Отечество» вручило ключи от нового жилья семье в Серпухове

Движение «Здоровое Отечество» в канун Рождества вручило ключи от нового жилья семье из ДНР, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Серпухов, 6 января — Председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская и руководитель Штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова вручили ключи от квартиры в Серпухове семье из Горловки (ДНР), пострадавшей от обстрелов ВСУ.

Движение «Здоровое Отечество» активно сотрудничает со Штабом «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству, предоставляя помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Узнав об истории семьи Цехановичей, потерявшей дом под обстрелами, движение «Здоровое Отечество» приняло решение приобрести для неё новое жилье в подмосковном Серпухове.

«Помогать тем, кто оказался в беде, — это наш долг. Рождество — это время чудес, и мы хотели, чтобы для семьи Цехановичей этот праздник стал началом новой жизни», — отметила лидер общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Осенью 2023 года на 20-й неделе беременности Надежда с мужем направлялась из Горловки в Донецк на плановый медицинский осмотр. В пути их автомобиль подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которого Надежда получила минно-взрывные травмы. Несмотря на многочисленные ранения, жизнь ребенку удалось сохранить благодаря усилиям врачей. Дом в Горловке, где семья Цехановичей жила до трагедии, находится в прифронтовой зоне, лишённой электричества и отопления, а постоянные обстрелы делают жизнь там опасной.

Благодаря поддержке руководителя Штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анны Кузнецовой, при участии представителей Министерства здравоохранения, удалось организовать госпитализацию Надежды и ее малыша в Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии, расположенный в Подмосковье, где им оказали всю необходимую помощь.

«Отдельно стоит поблагодарить движение „Здоровое Отечество“ за то, что отзываются всегда на просьбы о помощи. Впереди немало добрых дел», — поделилась руководитель Штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

В семье подрастают двое детей: годовалый младший и 12-летний старший сын. Муж Надежды — военнослужащий, находящийся в зоне СВО. Новая квартира станет для семьи Цехановичей местом, где они смогут начать жизнь заново, воспитывать своих детей в безопасности и с уверенностью смотреть в будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.