Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено

Движение транспорта по автомобильной части Крымского моста было временно остановлено, следует из сообщения в Telegram-канале об оперативной информации на объекте.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

Информации о атаке киевских боевиков на полуостров не поступало.

Ранее политолог Сергей Юхин призвал сбивать дроны НАТО над Черным морем. Недавно ВСУ вновь обстреляли Крым ракетами. В момент атаки над акваторией моря также был замечен американский дрон MQ-9 Reaper.