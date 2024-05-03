Движение «Рок-Петроград» потребовало сохранить поминальную площадку Цоя
Фото - © Лебедев Евгений / Фотобанк Лори
Члены движения «Рок-Петроград» заявили о необходимости восстановить поминальную площадку Виктора Цоя на Богословском кладбище. Соответствующую просьбу они направили в администрацию Санкт-Петербурга, сообщает RuNews24.
По словам лидера организации Сергея Елгазина, поклонники рок-группы «Кино» своими силами обустраивали могилу легендарного музыканта. Фанаты уложили брусчатку и установили скамейки с символикой коллектива.
В апреле каменное покрытие демонтировали, а на участке бывшего мощения появились мусорные баки. В городской администрации объяснили, что работы были проведены из-за «вандализма» фанатов Цоя.
Участники «Рок-Петрограда» отреагировали на данные обвинения, подчеркнув, что они не причастны к порче объекта.
«Мы — поклонники его творчества, отвергаем данное утверждение и не должны отвечать за непристойные действия маргиналов», — отметили представители движения.