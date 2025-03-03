Движение Первых запускает новый сезон «МедиаПритяжения» для будущих журналистов

В Подмосковье стартовал прием заявок на всероссийский проект Движения Первых «МедиаПритяжение», который реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети». Школьники, студенты, наставники и родители создадут полезный и уникальный контент, примерив на себя роли репортеров, журналистов, корреспондентов, продюсеров. Победители получат возможность отправиться на большой медиафестиваль, сертификаты на приобретение профессиональной техники и другие полезные призы, сообщает пресс-служба общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

«Всероссийский проект Движения Первых „МедиаПритяжение“ уже четвертый год открывает для участников Движения Первых возможности приобретения новых полезных навыков, востребованных в современном информационном обществе. Наша задача — поддержать развитие медиасообщества России, помочь в воспитании новых талантливых журналистов, фотографов, блогеров и ораторов. Более 400 тыс. школьников от 6 лет, студентов, наставников и родителей примут участие в создании уникальных творческих медиапродуктов», — отметил председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Он добавил, что лучшие медиакоманды получат сертификаты на развитие своего сообщества. 750 тысяч рублей за I место, 500 тысяч — за II место и 250 тысяч рублей за III место. Победители в каждом направлении и возрастной категории смогут получить приз до 150 тыс. рублей. Финальное состязание состоится в Москве, где соберутся около тысячи победителей окружных этапов.

«Медийный проект Движения Первых развивает единое детское и молодежное медиасообщество страны. Любой ребенок или взрослый может научиться создавать качественные тексты, фотографии, видеоролики. Очень важно, чтов процессе соревнования конкурсанты приобретают навыки работы с информацией: учатся анализировать, отличать фейки от правды, ответственно подходить к своим высказываниям в интернете. Подмосковье — регион с насыщенной событийной жизнью. Медиапритяжение позволяет взращивать профессионалов в медиаиндустрии уже с раннего детства», — подчеркнула председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.

Присоединиться к проекту можно в двух форматах: индивидуальном и командном. Ребята и взрослые попробуют себя в направлениях «ПервыйТекст», «ПервыйЭфир», «ПервыйКадр», «МедиаПрофи» или «МедиаНаставник». Также школьные медиацентры и детские студии примут участие в направлении «МедиаКоманда», а самые юные медийщики от 6 лет будут работать вместе со своей семьей в направлении «МедиаСемья».

В новом сезоне участников ждут несколько этапов с актуальными конкурсными заданиями. Первым предстоит создавать уникальный контент в социальных сетях и на платформах в Интернете. Например, на региональном этапе участники будут информационно освещать события и мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы живем в лучшей в мире стране, в невероятно интересное время, которое открывает нам океан возможностей. Сегодня быть медийным почти так же важно, как быть грамотным, потому что медийность стала почти тотальной. Ты не можешь развиваться успешно, если сам не превратишься в СМИ. Талантливых, ярких ребят, готовых заявить о себе и поменять этот мир, — много, но не все знают, как. Но они непременно найдут свой путь, и поможет им в этом наш проект „Медиапритяжение“, который притянет самых упорных, самых достойных — тех, у кого есть идеи, есть характер и есть мечта! Очень ждем вас и ваши проекты, а потом будем ждать новых звезд и новых коллег!» — отметил директор Института «Первая Академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс.

Финал проекта состоится в Москве в августе 2025 года. Более 1 100 лучших медийщиков за несколько дней создадут медиапроекты и защитят их перед экспертами. Победители в индивидуальных форматах получат сертификаты на приобретение профессиональной техники, а лучшие медиакоманды — сертификаты на развитие своего медиасообщества от 250 до 750 тыс. рублей. Всем медиапроектам победителей также будет оказана поддержка в развитии и масштабировании.

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф и подать заявку на участие в проекте. Регистрация доступна коллективным участникам до 6 апреля, а индивидуальным — до 19 мая.

Юных медийщиков на всем протяжении участия в проекте будут сопровождать специалисты и эксперты в области журналистики, медиакоммуникаций, связей с общественностью по всей стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.