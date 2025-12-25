«Движение Первых» в Подмосковье объединило более 435 тысяч участников в 2025 году

Региональное отделение «Движения Первых» Московской области насчитывает свыше 435 тысяч участников, из которых более 240 тысяч активно участвуют в проектах и мероприятиях, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В 2025 году в Подмосковье прошло более 100 мероприятий Движения Первых, включая крупные форумы и локальные инициативы. Одним из ключевых проектов стал «Первые. Ключ безопасности» — серия видеороликов о цифровой безопасности, собравшая свыше 40 тысяч просмотров. На базе центра «Авангард» традиционно проводились тематические смены для развития навыков и коммуникаций участников.

Особое внимание уделялось социальной и патриотической работе. Активисты посетили более 40 учреждений социальной сферы и установили партнерство с Детским научно-клиническим центром имени Л.М. Рошаля. Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» объединила свыше 140 тысяч школьников.

В регионе развивалась система наставничества: были созданы зональные активы, более 150 специалистов стали наставниками, а 100 из них прошли специальную подготовку с участием психологов. Запущен проект «Значимый взрослый» для поддержки подростков в сложной жизненной ситуации.

Приоритетом Движения остаются проекты по укреплению семейных ценностей. Семейный форум «Родные-Любимые» и фестиваль «Семейный фестиваль на газоне» собрали более 2 тысяч участников. Кроме того, 23 жителя Подмосковья победили в конкурсе первичных отделений, а 12 получили грантовую поддержку в рамках конкурса «Гранты Первых».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.