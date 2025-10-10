Движение открыли на пешеходном переходе через Егорьевское шоссе в Люберцах

В поселке Красково округа Люберцы открыли рабочее движение по надземному пешеходному переходу через Егорьевское шоссе. Завершить все строительные работы запланировано в ноябре. Сейчас строители приступили к благоустройству территории, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для обеспечения безопасного подхода к новой школе рядом с ЖК «Новокрасково».

«Новый переход соединяет ЖК „Новокрасково“ и ул. КСЗ. Протяженность нового перехода составляет более 46 метров. Он позволит более 27 тысячам жителей и гостей округа ежедневно безопасно и комфортно пересекать Егорьевское шоссе. Также новый объект обеспечит быстрый и безопасный переход через Егорьевское шоссе для учащихся близлежащих гимназий и садов. Сооружение полностью приспособлено для маломобильных групп населения, что делает его удобным для всех категорий пешеходов», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Новый переход соединит ЖК «Новокрасково» и ул. КСЗ в районе дома № 10. Искусственное сооружение включает в себя пролетное строение, башни-сходы, оборудованные для маломобильных групп граждан, с лифтами грузоподъемностью до 1000 кг. Также предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение, архитектурная подсветка и обустройство пешеходных зон.

Переход обеспечит безопасный и комфортный переход через высокоинтенсивное Егорьевское шоссе, доступ к социальным объектам, расположенным в северной и южной частях поселка, а также к железнодорожной станции Коренево.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.