Движение и питание: тренер рассказала, как не набрать вес на праздниках

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина посоветовала в новогодние каникулы не забывать про баланс питания, побольше гулять на свежем воздухе и попробовать танцевальные направления: все это поможет не набрать вес и сохранить хорошую физическую форму, сообщает «Секрет фирмы».

«Майонезные салатики, любимые бутерброды с икрой лучше есть в первой половине дня. Это может быть праздничный завтрак или не слишком поздний обед. На ужин планируйте здоровую и сбалансированную еду», — сказала Бахтурина.

Еще одна хорошая идея для каникул — это полезные и приятные процедуры для тела: массаж, посещение бани или бассейна. Они помогут поддержать фигуру, улучшить иммунитет и общее физическое состояние.

Даже опытные спортсмены в праздники отказываются от привычного напряженного режима тренировок: в эти дни можно немного перестроить свой режим и скорректировать свой график в сторону более расслабленного режима, также отметила тренер.