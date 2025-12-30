Движение души и тела: как танцы и фитнес меняют новогодние традиции

Новый год всегда точно отражал дух времени. Для одних поколений он ассоциируется с обильными домашними застольями, салатом оливье и «Голубым огоньком». Для других — с клубными ночами и встречами до утра в компании друзей. Но молодежь 2010-х — миллениалы и особенно поколение Z — формирует совсем иной способ празднования. Вместо алкоголя и тяжелых блюд — утренние техно-рейвы, легкие напитки, танцевальные практики и события, где движение становится центром вечера. Об этом РИАМО сообщил руководитель отдела развития сообществ сети фитнес-клубов DDX Fitness Артем Лысенин.

Главный тренд последних лет — возвращение к активности как способу проживать эмоции, работать со стрессом и чувствовать себя живым. Танец, фитнес и Z-форматы становятся не просто развлечением, а культурным кодом нового поколения.

«Когда человек двигается под музыку, тело включается естественно: работают мышцы-стабилизаторы, разгружается спина, улучшается координация. Но главное — эмоциональное состояние. Он снимает напряжение и наполняет энергией. Не случайно сегодня появляются новые форматы вечеринок вроде дневных рейвов в кофейнях или фитнесс-клубах— когда привычная площадка на время превращается в поток, где движение, свет и dj-сеты создают единый ритм», — сказал Лысенин.

По словам практикующего психолога и когнитивно-поведенческого терапевта Марии Галкиной дополнила, что для молодых людей танец — безопасный способ показывать свои эмоции и почувствовать себя свободно. Это язык, в котором можно быть собой и одновременно частью комьюнити.

Тенденция к осознанному отдыху подтверждается исследованиями. Среди людей в возрасте от 18 до 30 лет доля тех, кто не пьет вовсе или пьет умеренно, растет. Молодые люди все чаще выбирают безалкогольные напитки. Отчет Gen Z Alcohol Trends показывает, что молодежь все чаще отказывается от алкоголя и выбирает умеренное потребление из соображений физического и ментального состояния, а также из-за растущей значимости ЗОЖ-привычек. Здоровье, фитнес и осознанность стоят выше традиционных социальных норм потребления.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.