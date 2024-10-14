Двести саженцев секвойи и метасеквойи из Каширы высадят в Дагестане

Масштабный проект реализует кругосветчик из Каширы Александр Морозов, известный в туристических кругах как Саша Холодный. Уже несколько лет на своём участке в деревне Клубня он выращивает секвойи и метасеквойи.

200 саженцев будут высажены в селе Гагатли в республике Дагестан. Это одни из самых больших деревьев в мире, их высота достигает сотни метров, а диаметр ствола может быть свыше 10.

«Мой самый красивый проект продолжается. Гигантские секвойи будут высажены в Дагестане. Эти деревья - это живые свидетели истории человечества. Секвойи по сути - ровесники человеческой цивилизации. Они «видели» многое, это и войны, и мирное время. И я хотел бы надеяться, что эти 200 деревьев вырастут в период, когда между людьми не будет конфликтов», - сказал Саша Холодный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.