сегодня в 19:51

Двенадцатый сезон библиоелок проходит в Ступино

В этом году читальный зал стал Институтом новогодних чудес, а коридоры и помещения превратились в сказочные локации традиционных «Библиоелок». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Интерактивные новогодние квесты для детей младшего школьного возраста в этом году посвящены советской комедии «Чародеи» и научно-фантастической повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

Дети, посетившие новогодние интерактивные представления, погрузились в атмосферу научной фантастики.

Им предстояло помочь Маше-проказнице, которая, смешав химические ингредиенты, вызвала волшебный туман, из-за которого исчезли Дед Мороз со Снегурочкой.

В ходе квеста гости библиотеки отправились в путешествие, встречались с любимыми персонажами: Чудом-Юдом, царем подводного мира, старухой Шапокляк, Хозяйкой Медной горы и домовенком Кузей.

На каждой станции детей ждали задания и долгожданная встреча с дедом Морозом и Сенегурочкой.

«Мы стараемся каждый год придумывать интересные сюжеты для библиоелок. В этом году решили создать атмосферу научной фантастики. Дети с удовольствием отгадывали загадки, решали головоломки и помогали нашим героям», — рассказывает заведующая организационно-методическим отделом Центральной городской библиотеки Ольга Конихина.

Ступинская библиотека в рамках проекта «Зима в Подмосковье» 12 лет радует детей интерактивными новогодними представлениями в формате квестов.

В этом году их посетило около тысячи детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.