Двенадцать студентов Люберецкого техникума приняли в «Гагаринцы»

В Люберецком техникуме имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина прошла торжественная церемония посвящения в «Гагаринцы» двенадцати лучших студентов. Мероприятие приурочили к Всемирному дню авиации и космонавтики, сообщили в учебном заведении, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Поздравить ребят с этим важным событием пришли депутат Московской областной Думы Лидия Антонова, Герой Российской Федерации, космонавт Евгений Тарелкин, депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы, представители НПП «Звезда» им. Г. И. Северина.

«Ежегодно в преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики, лучшие студенты Люберецкого техникума им. Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю. А. Гагарина» получают почетное звание «Гагаринец». Сегодня ещё 12 молодых людей пополнили их ряды. Также состоялось награждение победителей VII Московских областных молодёжных «Гагаринских чтений», — отметила директор техникума Ольга Клубничкина.

Она добавила, что активная деятельность техникума в гражданско-патриотическом, духовно-нравственном и эстетическом воспитании студентов получила высокую оценку Федерации космонавтики России.

Завершилась церемония возложением цветов к памятнику Юрию Гагарину.

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