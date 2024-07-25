Две улучшенные услуги помогут бизнесу Подмосковья отчитываться о субсидиях

На портале госуслуг Московской области улучшили две услуги для предпринимателей. Теперь сервис предпроверки ранее заключенного соглашения помогает избежать ошибок при заполнении отчета об использовании субсидии. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона Подмосковья.

«Оптимизация услуг — одно из направлений нашей работы, поскольку подмосковные электронные сервисы должны быть удобны и понятны всем, кто пожелает ими воспользоваться. На региональном портале доступно более 170 сервисов для бизнеса — от оформления субсидий до выдачи необходимых разрешений и лицензий. Теперь обновлены сразу две услуги для предпринимателей. Благодаря новшествам удастся исключить ошибки при выборе меры поддержки в заявлении. Это позволит сократить число отказов в предоставлении услуг», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сервис предпроверки работает в онлайн-формах услуг «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» и «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» при подаче предпринимателем отчетности о расходовании субсидии.

Услуги доступны на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса». Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить поля электронной формы, приложить документы.

Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.