Две школьницы из Реутова стали лауреатами областного конкурса «ЖКХ глазами детей»

В доме Правительства Московской области состоялось награждение победителей ежегодного конкурса рисунков «ЖКХ глазами детей». В число призеров вошли две школьницы из городского округа Реутов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По традиции конкурс проводился по трем номинациям среди учеников общеобразовательных учреждений Московской области с 1 по 11 классы, в возрасте от 6 до 18 лет. В этом году на суд жюри поступило более 1750 рисунков. Это самое большое количество работ за всю историю проведения конкурса.

Воспитанница детской художественной школы Дария Янчукова заняла третье место в номинации «Капитальный ремонт в многоквартирных домах глазами детей» в возрастной категории 15-18 лет. С ранних лет Дария проявляет особое увлечение искусством. С трех лет она начала исследовать мир художественного творчества, и сегодня ее талант продолжает развиваться в стенах художественной школы городского округа Реутов.

Еще одна ученица реутовского учреждения дополнительного образования Олеся Дубовская была отмечена во внеконкурсной номинации «За интересный графический прием». Олеся — ученица 1 класса детской художественной школы. Преподаватели отмечают ее трудолюбие и старание. Она очень позитивно смотрит на мир, и в каждую свою работу вкладывает это видение.

Председатель комиссии, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова открыла церемонию торжественного награждения. «Поздравляем всех победителей, надеемся, что это вдохновит наших талантливых участников на получение профессионального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и приведёт их в нашу отрасль. А ребята, которые еще не принимали участие в конкурсе последуют их примеру и продемонстрируют свои творческие способности и знания. Такие мероприятия с раннего возраста развивают творческое мышление, позволяют формировать правильное и ответственное отношение к важным вопросам и профессиям, в том числе связанным с ЖКХ», — отметила первый заместитель министра ЖКХ.

Организаторами конкурса выступили Министерство ЖКХ Московской области и ГАОУ МО «Учебно-курсовой комбинат ЖКХ».

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