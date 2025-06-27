Две пляжные зоны подготовили в Химках к летнему сезону

К летнему сезону в Химках подготовили две зоны для отдыха у воды. Жители и гости округа могут провести время вблизи водоема в парках Льва Толстого и «Экоберег». Специалисты оборудовали территории всем необходимым для комфортного отдыха — установили шезлонги, душевые кабины и туалеты, а также оборудовали современные спасательные вышки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед открытием летнего сезона на пляже в парке Толстого завезли новый, чистый песок. Также для удобства гостей рабочие обновили детскую игровую и спортивную площадки с уличными тренажерами. Кроме того, установили новые скамейки и урны. Пространство ориентировано как на семейный досуг, так и на активные занятия спортом на свежем воздухе.

Особое внимание уделили вопросам безопасности. Перед началом пляжного сезона провели противоклещевую обработку территорий, а дно водоема проверили водолазы. Спасатели дежурят ежедневно, обеспечивая оперативную помощь и контроль за порядком на воде.

На территории пляжей можно отдыхать у воды, загорать и любоваться пейзажами, однако купаться запрещено. Канал имени Москвы — это судовой ход, купание здесь представляет особую опасность для жизни и здоровья. Если вы стали очевидцем или участником происшествия, обращайтесь к спасателям на пляже или в экстренную службу по номеру — 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.