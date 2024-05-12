Две пары из Подмосковья поженились на Всероссийском свадебном фестивале

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стартовал первый Всероссийский свадебный фестиваль, который продлится до 19 мая. На нем поженились две подмосковные пары, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Ключевым событием первого дня фестиваля стала самая массовая свадьба — на Главной уличной сцене Выставки поженились более 150 пар со всей страны. В их числе две супружеские пары из Подмосковья.

«Решили расписаться на выставке „Россия“, потому что — это уникальный шанс переодеться в русские народные костюмы и пожениться. Очень запоминающаяся свадьба у нас, не как у всех». Батырхан и Анна Иманбаевы из Мытищ

Для семейных пар из Подмосковья также прошла экскурсия по стенду Московской области в 75 павильоне, там они стали участниками тематической свадебной викторине.

Молодожены с легкостью ответили на вопросы о семейных традициях и свадебных обрядах, по итогам которой получили памятные подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье – это разнообразие, а также история и культура», - сказал он.