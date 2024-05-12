Две пары из Подмосковья поженились на Всероссийском свадебном фестивале
Фото - © Сергей Хакимов/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стартовал первый Всероссийский свадебный фестиваль, который продлится до 19 мая. На нем поженились две подмосковные пары, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
Ключевым событием первого дня фестиваля стала самая массовая свадьба — на Главной уличной сцене Выставки поженились более 150 пар со всей страны. В их числе две супружеские пары из Подмосковья.
«Решили расписаться на выставке „Россия“, потому что — это уникальный шанс переодеться в русские народные костюмы и пожениться. Очень запоминающаяся свадьба у нас, не как у всех».
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Для семейных пар из Подмосковья также прошла экскурсия по стенду Московской области в 75 павильоне, там они стали участниками тематической свадебной викторине.
Молодожены с легкостью ответили на вопросы о семейных традициях и свадебных обрядах, по итогам которой получили памятные подарки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.
«Подмосковье – это разнообразие, а также история и культура», - сказал он.
Фото - © Сергей Хакимов/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области