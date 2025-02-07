Две новые детские площадки появятся в Домодедове в 2025 году

Во дворах будет отремонтировано асфальтовое покрытие, обновлены бордюры, обустроены новые парковочные места, установлены урны, лавочки, проведено озеленение.

Кроме того, будут реконструированы детская и спортивная площадки во дворе дома по ул. Мечты, д. 8к1. Работы включают в себя подготовку основания, резинового покрытия и установку спортивных и игровых элементов.

«В этом году в городском округе Домодедово появятся две красивые детские площадки по программе губернатора. Одна из них будет как раз в «Руполис-Растуново», во дворе д. 24к2. Это будет большое пространство для детей на 450 квадратных метров с яркими и безопасными игровыми комплексами. Радует, что в жилом комплексе люди сами следят за порядком у себя во дворах, потому что берегут свой дом», — сказала глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.