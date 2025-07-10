Две новые детские площадки модернизировали в Подольске

В микрорайоне Климовск Подольска устроили детские праздники для ребят при открытии двух новых модернизированных площадок на улицах Симферопольская и 50 лет Октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В детских зонах у домов 16, 16а, 16б на проспекте 50 лет Октября и домов 15 и 17 на улице Симферопольской появились яркие качели, игровые и спортивные комплексы. Создали все необходимые элементы благоустройства. Уложили безопасное резиновое покрытие, установили удобные скамейки для родителей, урны и сделали вокруг надежное ограждение.

«Всего с начала лета по программе „Формирование современной комфортной городской среды“ в округе обновили шесть локаций. В ближайшее время откроют площадки на улице Симферопольская, 13 и Западная возле домов 8 и 10. До осени выполним работы в 19 дворах», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.