Две новые автоцистерны усилили лесопожарные формирования Подмосковья

В рамках модернизации материально-технической базы в Московской области продолжается плановое пополнение парка специализированной лесопожарной техники. На этот раз автопарк ГАУ МО «Мособллес» пополнили две новые автоцистерны АЦ 3.0-40 (43206) на шасси УРАЛ повышенной проходимости. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Ключевые возможности техники:

Оперативное тушение пожаров в труднодоступных участках леса

Оснащение современным пожарным и водоподающим оборудованием

Транспортировка расчета лесных пожарных с полным снаряжением

«В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие» к 2025 году ЛПС Подмосковья получат 11 единиц новой лесопожарной техники, включая 2 малых патрульных комплекса, 3 автоцистерны, 3 трактора и 3 седельных тягача с тралами», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Новые автоцистерны оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет оперативно отслеживать их местоположение и быстро направлять к очагам возгорания для эффективного тушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.