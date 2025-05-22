Две команды «ИРБИС» из Павловского Посада вошли в десятку лучших команд Подмосковья

Участников игры поприветствовали первый заместитель министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова, руководитель регионального отделения Юнармии Московской области Евгений Лукошников и другие почетные гости.

Соревнования объединили лучших — целеустремленных и сильных духом молодых людей Московской области. На «Зарницу 2.0» приехали более 800 участников со всего Подмосковья. Ребята показали себя в инженерной, строевой, тактико-специальной дисциплинах, в знании истории, основах военной грамотности и медицины, управлении БПЛА, достойно представив Павлово-Посадский городской округ.

В состав юнармейцев, старшей группы вошли: военкор, три командира, три снайпера, три штурмовика и три медика. Кадетская средняя группа состояла из: трех командиров, двух штурмовиков. Обе команды «ИРБИС» вошли в десятку лучших команд Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.