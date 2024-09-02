Две губернаторские детские площадки установят в округе Шаховская осенью

Уже этой осенью начнется реконструкция двух детских игровых площадок в округе Шаховская. Одна располагается по улице Рижская, за домом № 4, другая — в микрорайоне ДСУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По данным адресам уже начаты демонтажные работы. Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Площадь новой площадки составит 450 кв. м.

Работы по благоустройству осуществляются в рамках совместной закупки с министерством благоустройства Московской области. На площадке будут установлены качественное покрытие, игровые элементы, а также оборудован песочный дворик, что создает отличные условия для активного отдыха наших детей. Удобные и безопасные площадки для игр позволяют детям развиваться, общаться и обмениваться впечатлениями.

«Мы будем продолжать создавать все условия, чтобы наше подрастающее поколение росло крепким и здоровым. Приятно наблюдать за ребятами, которые прыгают от радости, наслаждаются свободным временем и получают удовольствие от игры на новой площадке!» — отметил глава городского округа Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.