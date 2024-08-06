Две единицы спецтехники поступили в лесопожарные формирования Подмосковья

В Подмосковье проводится плановая поставка специализированной лесопожарной техники для модернизации материально-технической базы ГАУ МО «Центрлесхоз», подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области учреждения. Для ЛПС-3 «Кривандино» г. о. Шатура и ЛПС-2 «Хорлово» г. о. Воскресенск закуплены 2 седельных тягача с полуприцепами (тралами) на базе полноприводных шасси МАЗ для перевозки спецтехники, сообщает пресс-служба ведомства.

«Помимо собственно пожарной техники, которая занимается тушением очагов возгораний и доставляет пожарные расчеты лесной охраны для локализации и ликвидации пожаров, на вооружении лесопожарных формирований есть специальная техника — колесные тракторы для создания защитных минерализованных полос и тяжелые гусеничные — для работы в труднопроходимых лесных массивах. Такая техника сама к месту пожара, конечно, не доедет. Для ее доставки специалисты Центрлесхоза используют тяжелые седельные тягачи с тралами», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2024 году на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза поступит еще 8 единиц специализированной техники — пожарные автоцистерны, седельные тягачи с полуприцепами для транспортировки гусеничной и специальной техники, и бульдозеры.

Тягачи МАЗ оснащены техническим средством контроля ГЛОНАСС, благодаря которому можно узнать, где они находятся, а также позволяют оперативно управлять группировкой сил и средств для оперативной ликвидации лесных пожаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.