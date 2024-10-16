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Две детские игровые площадки откроют в Бронницах 17 октября

17 октября в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» с привлечением средств бюджета Московской области завершены работы по модернизации детских игровых площадок, сообщает пресс-служба администрации горокруга Бронницы.

Площадки расположены по двум адресам:

г. о. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 59;

г. о. Бронницы, пер. Марьинский, д. 5.

Детские игровые площадки по указанным адресам готовы для проведения торжественного открытия, а именно:

выполнены работы по благоустройству прилегающей территории, в том числе устройство пешеходных дорожек и наружного освещения;

подготовлена программа проведения мероприятия, включающая проведение детских конкурсов и мастер-классов, а также праздничное оформление детских игровых площадок лентами, шарами, звуковое сопровождение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.