Две библиотеки Люберец будут приведены к единому стандарту

Центральную библиотеку им. С. Есенина и Центральную детскую библиотеку «Бригантина» приведут к стандарту «Модельная библиотека». Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Будем приводить наши библиотеки к единому стандарту, чтобы сделать пребывание в них еще более комфортным и удобным. Модернизация пройдет в несколько этапов в соответствии с современными требованиями и тенденциями. Это, в первую очередь, внешний вид библиотек, оснащение современным мультимедийным и интерактивным оборудованием, новый формат проведения мероприятий», — рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В этом году начнутся работы по реновации «Бригантины». В следующем году запланировано участие ЦБС им. С. Есенина в нацпроекте «Культура».

Полностью завершить модернизацию библиотек планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в течение этого года в Московской области планируется обновить 12 домов культуры и детских школ искусств.

При этом девять объектов планируется полностью отремонтировать, а еще в трех проведут частичные работы.