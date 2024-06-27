Двадцатая компания получила ИТ-грант от Подмосковья

Двадцатое соглашение о выдаче ИТ-гранта подписали в Московской области. Финансовую поддержку от региона получило ООО «Технософт», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Мы искренне рады поддержать компанию, чьи новостные приложения входят в тройку лучших в стране. Очень важно поддерживать наших ИТ-специалистов, ведь их достижения в разработке приложений не только впечатляют, но и вносят значительный вклад в развитие и укрепление Московской области. Верим в их дальнейшие успехи!» — поделилась руководитель команды реализации региональных проектов Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Оксана Андреева.

Компания-грантополучатель специализируется на создании мобильных приложений, внутренних систем и сервисов с использованием BigData, ML и AI, а также на управлении инфраструктурой, сетями и дата-центрами.

Подать онлайн-заявку может компания, которая зарегистрирована в Подмосковье, имеет выручку от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70% и осуществляет основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято не менее 5 новых высококвалифицированных сотрудников. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.