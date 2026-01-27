Двадцать водителей компании-возчика ТКО в Подмосковье повысят квалификацию с 1 февраля

С 1 февраля двадцать водителей компании-возчика твердых коммунальных отходов в Московской области повысят свой профессиональный класс, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В подразделении компании в Домодедово одиннадцать водителей получат второй класс, а один — первый класс профессиональной квалификации. В Одинцово восемь водителей повысят квалификацию до второго класса.

Повышение класса доступно всем водителям компании при соблюдении ряда условий. Для этого требуется непрерывный стаж работы не менее одного года, а присвоение класса происходит последовательно — нельзя перейти сразу с третьего на первый класс.

Также учитываются дополнительные критерии за последний год: отсутствие ДТП по вине водителя, отсутствие дисциплинарных взысканий, ограниченное количество штрафов (не более десяти при переходе с третьего на второй класс и не более пяти — со второго на первый), а для первого класса необходим опыт работы на нескольких видах техники и положительная характеристика руководителя.

Присвоение нового квалификационного класса дает сотрудникам дополнительные возможности для профессионального роста, увеличивает оплату труда и способствует повышению эффективности работы предприятия и качества обслуживания населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.