Двадцать пять юных жителей Дмитровского округа получили паспорта гражданина Российской Федерации

В Центральном дворце культуры «Созвездие» состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации двадцати пяти юным жителям Дмитровского муниципального округа, которым недавно исполнилось 14 лет. На мероприятие ребята пришли вместе с родителями, которые поддержали их в этот важный момент жизни, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Главный документ ребятам вручали глава Дмитровского округа Иван Курданин и руководитель МАУ «МФЦ „Дмитровский“ Екатерина Ягодкина.

«Паспорт гражданина нашей великой страны — это не только документ, это еще и новый этап вашей жизни, когда наступает ответственность за свои поступки. Я желаю вам смело идти вперёд, беречь свои мечты и делать мир вокруг себя лучше», — поздравил Курданин.

На память подросткам также вручили обложки для новых документов и поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Горжусь, что сегодня общался с главой округа, он пожал мне руку как взрослому», — сказал один из получивших паспорт, поделился своими эмоциями Максим Евграфов.

Завершилось мероприятие традиционным общим фото, которое навсегда сохранит память об этом значимом дне. Помощь в организации оказали «Волонтёры Подмосковья».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.